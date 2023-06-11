Гаджиев поделился ожиданиями от финального матча FONBET Кубка России

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев, входивший в штаб сборной СССР, которая победила на Олимпийских играх 1988 года, поделился ожиданиями от финального матча FONBET Кубка России.

«Кто фаворит финала? Вы, когда сказали про первый трофей «Краснодара», я почему-то сразу вспомнил финал, который проходил в Каспийске. Тогда фаворитом был «Краснодар», но он уступил. Это говорит о том, что в таких финалах фаворитов не бывает. ЦСКА да, успешно финишировал в чемпионате. Но и «Краснодар» заметно лучше стал играть в концовке сезона. Поэтому ожидаем финал боевой, агрессивный. Хотя, мне кажется, открытой игры не будет. Команды сыграют аккуратно в обороне, потому что цена ошибки высока. «Краснодар» порой неожиданно для меня играет в три центральных защитника, хотя почти всегда играл в два. И армейцы играют в три центральных защитника. При этом и та, и другая команды агрессивны в атаке. Мне кажется, мы это тоже увидим. Поддерживаю ли, что финалы Кубка России проводятся в Лужниках? Поддерживаю однозначно. Точно так же, как если бы они проводились на других стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года. В Краснодаре хороший стадион, там можно проводить финалы. Раньше, в СССР, финалы играли в Москве. В России стали их «перемещать» по другим городам. Это нужно, чтобы продвигать футбол в массы. Страна — большая, стадионов хороших много. Можно играть на разных аренах, только не там, где не будет зрителей», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.