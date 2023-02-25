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Сегодня, 19:36

Гаврилов назвал логичным выход «Зенита» в следующий раунд FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал исход четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между ульяновской «Волгой» и петербургским «Зенитом».

«То, что «Зенит» победит, было очевидно. Что сказать по их турнирной сетке? Идти до финала Кубка по Пути регионов им выгодно, пусть дальше играют и побеждают. Что тут еще можно сказать? Я не знаю, у кого какие планы насчет турнирной стратегии, пусть играют с теми, кто есть», — приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

Матч «Волга» — «Зенит» завершился со счетом 0:3.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/25/19830463.shtml
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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