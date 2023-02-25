Силкин: «Такое впечатление, что Захарян сидит «на чемоданах»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых в первом матче четвертьфинала FONBET Кубка России от «Крыльев Советов».

«Крылья» выиграли в первом матче по делу. Динамовцы ничего особенного не показали, гол забили, когда это уже не вытекало из логики игры. Можно отметить Тюкавина, который удачно вышел на замену. Захарян? Такое впечатление, он «на чемоданах». Про Турцию разговоры тут шли. Может, он собрался туда, и ему не хочется получать травму, мотивация уже не та. Арсен должен определиться, и тренерский должен определиться, нужен им Захарян или нет. Потому что на поле должен выходить человек, который хочет отдаваться с первой до последней минуты, а не играть один тайм. У «Крыльев» тренер очень хороший. Уходят оттуда ребята, приходят новые, игра не меняется. Есть принципы, их придерживаются. С этим должны считаться все соперники, которые с ними встречаются. Готовиться к этой команде нужно очень серьезно. У самарцев самоотдача выше, чем у других. Они понимают, что не выше других классом, но хотят что-то показать, молодцы. Для «Динамо» ничего не потеряно, они же не 0:5 проиграли, достаточно в Москве одержать победу в два мяча. Но для этого надо показать какой-то футбол", — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Первый матч «Динамо» с «Крыльями Советов» (1:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России состоялась 23 февраля. Ответная игра состоится 1 марта.