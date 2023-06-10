Газзаев отметил работу Федотова в ЦСКА: «Кубок России станет прекрасным результатом первого года»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отметил работу Владимира Федотова с красно-синими в сезоне 2022/23.

«Все, что мы видим — это хорошая работа главного тренера и тренерского штаба. Серебро в чемпионате России и, дай бог, победа в Кубке России станет прекрасным результатом первого года работы Владимира Федотова. Вторая часть чемпионата у ЦСКА получилась ровной, это показал и результат. В первой половине сезона игроки притирались к тренеру, к новым требованиям, командным действиям. Сейчас мы видим, что команда показывает стабильный результат и качество игры», — сказал Газзаев «СЭ».

В воскресенье, 11 июня ЦСКА сыграет против «Краснодара» в финале FONBET Кубка России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 (мск).