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Кубок России

Сегодня, 15:15

Газзаев отметил работу Федотова в ЦСКА: «Кубок России станет прекрасным результатом первого года»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отметил работу Владимира Федотова с красно-синими в сезоне 2022/23.

«Все, что мы видим — это хорошая работа главного тренера и тренерского штаба. Серебро в чемпионате России и, дай бог, победа в Кубке России станет прекрасным результатом первого года работы Владимира Федотова. Вторая часть чемпионата у ЦСКА получилась ровной, это показал и результат. В первой половине сезона игроки притирались к тренеру, к новым требованиям, командным действиям. Сейчас мы видим, что команда показывает стабильный результат и качество игры», — сказал Газзаев «СЭ».

В воскресенье, 11 июня ЦСКА сыграет против «Краснодара» в финале FONBET Кубка России. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 17.00 (мск).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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