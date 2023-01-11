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Сегодня, 08:00

Медведев: «Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки в матче с «Зенитом»

Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» назвал открытия и разочарования первой части сезона.

«Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом», — сказал Медведев.

Матч группового турнира Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.

Позже КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей. Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка.

Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем

Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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