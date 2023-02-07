Сегодня, 14:30
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о ситуации вокруг матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Волга» — «Зенит».
Ранее сообщалось, что матч между этими командами могут перенести из Ульяновска в Санкт-Петербург.
— Мое мнение — надо играть в Ульяновске. Сама идея Кубка России предполагает то, что надо играть в регионах, популяризировать футбол по всей стране. Ульяновск заслуживает этого праздника, там сейчас такой ажиотаж! Вчера разговаривали с пресс-атташе «Волги». Там люди целыми семьями собираются на игру! Это же здорово! Очередь (смеется).
Клуб готовится к принятию «Зенита». На поле включен подогрев. Газон покрыт красной пленкой. Стоит ожидать зеленой травы. Думаю, все будет нормально. Надо играть именно в Ульяновске.
Не очень понимаю ту волну, которая поднялась против «Зенита». Питерский клуб не настаивает на том, чтобы сыграть у себя. Нет. Просто «Зенит» предложил «Волге» включить в качестве резервного стадиона «Газпром Арену». Так бывает. Запасной вариант. Но у «Волги» свои варианты — Жигулевск и Нижнекамск.
«Волга» и «Зенит» встретятся в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч должен состояться 26 февраля на поле ульяновской команды.