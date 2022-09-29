Гильермо Абаскаль: «Кубок России в прошлом и в этом сезоне — это разные турниры»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России ответил на вопрос о важности турнира для красно-белых.

— Будет ли победа в Кубке приоритетом для «Спартака» в этом сезоне?

— Кубок России в прошлом и в этом сезоне — это разные турниры. Тогда достаточно было выиграть четыре матча, теперь путь состоит из 13 игр. Как говорят, самое сложное и главное в футболе — это понимать регламент и формат турнира. При нынешнем формате есть возможность попробовать что-то, чего нельзя сделать в чемпионате. Что это нам дало — вариативность и игровые минуты футболистам. Мы получили больше игроков, готовых к матчам. Таким образом, это помогает нам накапливать силу и конкуренцию внутри команды. Победителем выходит команда. Самое главное — при смене игровой схемы сохранять свое лицо.

Команда Абаскаля с 9 очками лидирует в своей группе Кубка. Сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке с тремя баллами.