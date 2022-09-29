Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Таблицы
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

29 сентября, 23:31

Гильермо Абаскаль: «Кубок России в прошлом и в этом сезоне — это разные турниры»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Зенитом» (3:0) в матче Кубка России ответил на вопрос о важности турнира для красно-белых.

— Будет ли победа в Кубке приоритетом для «Спартака» в этом сезоне?

— Кубок России в прошлом и в этом сезоне — это разные турниры. Тогда достаточно было выиграть четыре матча, теперь путь состоит из 13 игр. Как говорят, самое сложное и главное в футболе — это понимать регламент и формат турнира. При нынешнем формате есть возможность попробовать что-то, чего нельзя сделать в чемпионате. Что это нам дало — вариативность и игровые минуты футболистам. Мы получили больше игроков, готовых к матчам. Таким образом, это помогает нам накапливать силу и конкуренцию внутри команды. Победителем выходит команда. Самое главное — при смене игровой схемы сохранять свое лицо.

Команда Абаскаля с 9 очками лидирует в своей группе Кубка. Сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке с тремя баллами.

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Умяров — о знакомстве с Эшуортом: «Позитивные и хорошие впечатления»

Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"