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Сегодня, 14:43

Главный тренер «Родины Медиа» Каряка: «Хотелось бы встретиться с «Родиной» в финале Кубка России»

Алина Савинова
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Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка поделился ожиданиями от выступления своей команды в новом сезоне FONBET Кубка России.

«У нас месяц до старта Кубка России. Сейчас мы дали ребятам неделю на отдых, а потом начнем тренировочный процесс. Понятно, что это сложный турнир для медийных команд, но если попали, то надо играть. Сложно загадывать, как далеко по турнирной сетке может пройти «Родина Медиа». Надо быть реалистом, будем идти от одной стадии к другой. Для начала хотелось бы пройти первый раунд, а там уже поймем, на что мы способны в этом турнире. Хотелось бы встретиться с «Родиной» в финале Кубка», — цитирует Каряку Metaratings.ru.

В FONBET Кубке России сезона-2022/23 примут участие три команды из медиалиги: 2DROTS, «Родина Медиа» и «Амкал».

В прошлом году в Кубке была введена система «Double Elimination». Турнир делился на два пути: Путь РПЛ и Путь регионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-rodine-media-khotelos-by-vstretitsya-s-rodinoi-v-finale-kubka-rossii-263261/
Андрей Каряка
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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