Абаскаль — о том, что игроки его не понимают: «Ноль комментариев. Один большой ноль»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Что вы поменяли в обороне? «Спартак» снова сыграл на ноль.

— Мы второй раз подряд играем на ноль. Это важно для всей команды — для всех ребят. Не знаю ни одного футболиста, кроме Месси, который может взять мяч, самостоятельно пойти и забить гол. Так и с обороной — вся команда защищается. Мы не теряли футболистов, не позволяли наносить опасные удары. Это важно для последующих матчей. В футболе все можно натренировать и наработать, но важна и психология.

— Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?

— Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль — один большой ноль.

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