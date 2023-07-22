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Сегодня, 15:54

Сафонов: «Перед финалом Кубка России был уверен, что должен был играть именно Агкацев»

Алина Савинова
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признал, что решение тренерского штаба «быков» выставить в стартовом составе на финал FONBET Кубка России с ЦСКА Станислава Агкацева было правильным.

«Перед финалом был уверен, что должен был играть именно Стас. Потому что понимал, что не могу объяснить свои ошибки. Очень хотелось выйти в серии пенальти, но решение было такое, что играть будет Стас. Я был полностью в нем уверен, мы вместе работали над серией», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

По словам футболиста, он не знал, что не выйдете на серию пенальти в этой встрече.

«Не знал. Все, что мог сделать — быть готовым к тому, что меня выпустят. Подготовился сам, помог, насколько мог, Стасу», — добавил вратарь.

В финале FONBET Кубка России, который прошел 11 июня в Москве, ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» и в восьмой раз стал обладателем трофея.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне 24-летний голкипер провел 36 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустил 52 мяча и 11 игр отстоял на ноль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-pered-finalom-kubka-rossii-by-l-uveren-chto-dolzhen-by-l-igrat-imenno-agkatsev/
Матвей Сафонов
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ФК ЦСКА (Москва)
Станислав Агкацев
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