Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Основная информация о турнире для клубов премьер-лиги.

Розыгрыш Кубка России — 2023 / 2024 стартует 25 июля 2023 года и завершится 1 июня 2024 года. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в финале Кубка 2022 / 2023 обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).

Формат Кубка России

Розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination), которая впервые использовалась в Кубке России 2022 / 2023. Второй розыгрыш подряд в соревнованиях присутствуют путь РПЛ и путь регионов. В стадии плей-офф пути регионов принимают участие команды, которые вылетели из пути РПЛ.

В регламенте турнира текущего года лишь одно изменение по сравнению с розыгрышем прошлого года. Теперь финал пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем первого этапа финала пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.

Победитель Кубка России получает право на матч за Суперкубок России, в котором сыграет с чемпионом России — 2023 / 2024, а также возможность сыграть в Лиге Европы — 2024 / 2025, если российские клубы будут допущены к международным соревнованиям.

Участники группового этапа пути РПЛ Кубка России

Всего в турнире участвует 108 клубов. Из них — 16 команд, представляющих Российскую премьер-лигу. Жеребьевка прошла 23 июня 2023 года. В одной группе могли оказаться не более двух команд из Москвы, но не более одной из регионов, в которых действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).

Группа А

ЦСКА

«Оренбург»

«Сочи»

«Факел»

Группа В

«Ростов»

«Локомотив»

«Урал»

«Рубин»

Группа С

«Зенит»

«Ахмат»

«Крылья Советов»

«Балтика»

Группа D

«Спартак»

«Краснодар»

«Динамо»

«Пари НН»

Календарь матчей группового этапа пути РПЛ

16 команд российской премьер-лиги стартуют в турнире со стадии группового этапа. В каждой группе участвует по 4 команды. Соревнование проходит в 2 круга, таким образом, каждый участник проведет по 6 матчей.

Две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/4 финала пути РПЛ, третьи перейдут в плей-офф пути регионов, четвертые завершат борьбу в Кубке.

1-й тур — 25 — 27 июля

2-й тур — 8 — 10 августа

3-й тур — 29 — 30 августа

4-й тур — 19 — 21 сентября

5-й тур — 3 — 5 октября

6-й тур — 31 октября — 2 ноября

Расписание туров группового этапа пути РПЛ

1 тур

25 июля, вторник

18:30. Группа B. «Локомотив» — «Урал»

18:30. Группа D. «Пари НН» — «Динамо»

20:45. Группа С. «Зенит» — «Ахмат»

26 июля, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» — ЦСКА

18:30. Группа А. «Факел» — «Сочи»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Балтика»

20:45. Группа B. «Ростов» — «Рубин»

27 июля, четверг

20:00. Группа D. «Краснодар» — «Спартак»

2 тур

8 августа, вторник

16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»

18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»

20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»

9 августа, среда

16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»

18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»

18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»

20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»

10 августа, четверг

20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»

3 тур

29 августа, вторник

15:00. Группа B. «Рубин» — «Урал»

17:15. Группа А. «Факел» — «Оренбург»

19:30. Группа D. «Пари НН» — «Краснодар»

19:30. Группа D. «Спартак» — «Динамо»

30 августа, среда

17:15. Группа А. «Сочи» — ЦСКА

17:15. Группа С. «Ахмат» — «Крылья Советов»

19:30. Группа B. «Ростов» — «Локомотив»

19:30. Группа С. «Балтика» — «Зенит»

4 тур

19 — 21 сентября

Группа А. «Оренбург» — «Факел»

Группа А. ЦСКА — «Сочи»

Группа В. «Рубин» — «Ростов»

Группа В. «Урал» — «Локомотив»

Группа С. «Балтика» — «Крылья Советов»

Группа С. «Ахмат» — «Зенит»

Группа D. «Краснодар» — «Динамо»

Группа D. «Пари НН» — «Спартак»

5 тур

3 — 5 октября

Группа А. «Факел» — ЦСКА

Группа А. «Сочи» — «Оренбург»

Группа В. «Локомотив» — «Ростов»

Группа В. «Урал» — «Рубин»

Группа С. «Зенит» — «Балтика»

Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат»

Группа D. «Динамо» — «Спартак»

Группа D. «Краснодар» — «Пари НН»

6 тур

31 октября — 2 ноября

Группа А. ЦСКА — Оренбург

Группа А. «Сочи» — «Факел»

Группа В. «Ростов» — «Урал»

Группа В. «Локомотив» — «Рубин»

Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов»

Группа С. «Балтика» — «Ахмат»

Группа D. «Динамо» — «Пари НН»

Группа D. «Спартак» — «Краснодар»

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступен в разделе нашего сайта.