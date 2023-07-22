Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ

Сегодня, 11:00
Розыгрыш Кубка России — 2023 / 2024 стартует 25 июля 2023 года и завершится 1 июня 2024 года. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в финале Кубка 2022 / 2023 обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).
Розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination), которая впервые использовалась в Кубке России 2022 / 2023. Второй розыгрыш подряд в соревнованиях присутствуют путь РПЛ и путь регионов. В стадии плей-офф пути регионов принимают участие команды, которые вылетели из пути РПЛ.
В регламенте турнира текущего года лишь одно изменение по сравнению с розыгрышем прошлого года. Теперь финал пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем первого этапа финала пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.
Победитель Кубка России получает право на матч за Суперкубок России, в котором сыграет с чемпионом России — 2023 / 2024, а также возможность сыграть в Лиге Европы — 2024 / 2025, если российские клубы будут допущены к международным соревнованиям.
Всего в турнире участвует 108 клубов. Из них — 16 команд, представляющих Российскую премьер-лигу. Жеребьевка прошла 23 июня 2023 года. В одной группе могли оказаться не более двух команд из Москвы, но не более одной из регионов, в которых действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).
ЦСКА
«Оренбург»
«Сочи»
«Факел»
«Ростов»
«Локомотив»
«Урал»
«Рубин»
«Зенит»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Балтика»
«Спартак»
«Краснодар»
«Динамо»
«Пари НН»
16 команд российской премьер-лиги стартуют в турнире со стадии группового этапа. В каждой группе участвует по 4 команды. Соревнование проходит в 2 круга, таким образом, каждый участник проведет по 6 матчей.
Две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/4 финала пути РПЛ, третьи перейдут в плей-офф пути регионов, четвертые завершат борьбу в Кубке.
25 июля, вторник
18:30. Группа B. «Локомотив» — «Урал»
18:30. Группа D. «Пари НН» — «Динамо»
20:45. Группа С. «Зенит» — «Ахмат»
26 июля, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — ЦСКА
18:30. Группа А. «Факел» — «Сочи»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Балтика»
20:45. Группа B. «Ростов» — «Рубин»
27 июля, четверг
20:00. Группа D. «Краснодар» — «Спартак»
8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»
9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»
10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»
29 августа, вторник
15:00. Группа B. «Рубин» — «Урал»
17:15. Группа А. «Факел» — «Оренбург»
19:30. Группа D. «Пари НН» — «Краснодар»
19:30. Группа D. «Спартак» — «Динамо»
30 августа, среда
17:15. Группа А. «Сочи» — ЦСКА
17:15. Группа С. «Ахмат» — «Крылья Советов»
19:30. Группа B. «Ростов» — «Локомотив»
19:30. Группа С. «Балтика» — «Зенит»
19 — 21 сентября
Группа А. «Оренбург» — «Факел»
Группа А. ЦСКА — «Сочи»
Группа В. «Рубин» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Локомотив»
Группа С. «Балтика» — «Крылья Советов»
Группа С. «Ахмат» — «Зенит»
Группа D. «Краснодар» — «Динамо»
Группа D. «Пари НН» — «Спартак»
3 — 5 октября
Группа А. «Факел» — ЦСКА
Группа А. «Сочи» — «Оренбург»
Группа В. «Локомотив» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Балтика»
Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Спартак»
Группа D. «Краснодар» — «Пари НН»
31 октября — 2 ноября
Группа А. ЦСКА — Оренбург
Группа А. «Сочи» — «Факел»
Группа В. «Ростов» — «Урал»
Группа В. «Локомотив» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов»
Группа С. «Балтика» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Пари НН»
Группа D. «Спартак» — «Краснодар»
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