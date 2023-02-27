Лантратов: «Уступили, наверное, в единоборствах. Поэтому «Спартак» был сильнее»

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал эпизод с пенальти в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).

Лантратов отразил первый удар форварда красно-белых Квинси Промеса, но перед этим сделал шаг вперед с линии ворот, что является нарушением правил.

— Сами почувствовали по ощущениям прыжок?

— По ощущениям не почувствовал.

— Что можете сказать по игре?

— У нас сегодня были моменты. Уступили, наверное, в единоборствах. Поэтому «Спартак» был сильнее.

— Не поругались из-за номера с Дзюбой?

— Да нет, все нормально. Надо было раньше приходить.