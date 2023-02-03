Губерниев похвалил «Зенит» за обращение в CAS из-за дисквалификации футболистов в матче со «Спартаком»

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Зенит» обратился в CAS по поводу наказаний, вынесенных КДК за инцидент в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, пенальти — 4:2).

«Молодцы. Нужно постоянно заявлять о своей позиции, нужно бороться, использовать максимальное количество институтов. В данном случае и спортивные, и судебные. «Зенит» все делает абсолютно правильно. Команда теряет деньги, команда не играет еврокубках, команда — чемпион страны. Футболисты делают все правильно. Нужно продолжать бороться так или иначе и восстанавливать себя в спортивных институтах. Это касается не только футбола, но и всего остального», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч «Зенит» — «Спартак» в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.