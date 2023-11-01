1 ноября «Химки» на своем поле сыграют против владивостоксого «Динамо» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет в среду на стадионе «Арена Химки». Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Химки» — «Динамо» Владивосток в матч-центре.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Химки» — «Динамо» Владивосток можно будет на «Матч ТВ» (с 15.55) бесплатно и по подписке на канале «Матч Премьер» с 15.25.

В предыдущем раунде турнира подмосковная команда победила «Уфу» (1:0), а «Динамо» оказалось сильнее «Ротора» (1:0).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».