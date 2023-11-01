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Сегодня, 15:00

«Химки» — «Динамо» Владивосток: смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире

Видеотрансляция игры Кубка «Химки» — «Динамо» Владивосток начнется в 15.55 на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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1 ноября «Химки» на своем поле сыграют против владивостоксого «Динамо» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Встреча пройдет в среду на стадионе «Арена Химки». Начало — 16.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Химки» — «Динамо» Владивосток в матч-центре.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию игры «Химки» — «Динамо» Владивосток можно будет на «Матч ТВ» (с 15.55) бесплатно и по подписке на канале «Матч Премьер» с 15.25.

В предыдущем раунде турнира подмосковная команда победила «Уфу» (1:0), а «Динамо» оказалось сильнее «Ротора» (1:0).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Химки
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