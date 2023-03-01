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Кубок России

Сегодня, 02:25

Хлусевич: «Конфликта с Глушенковым нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич после ответного матча 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (4:2) отметил, что у него нет конфликта с нападающим Максимом Глушенковым.

— Не показалось, что игра с «Локомотивом» была достаточно грубой?

— Все-таки борьба за проход дальше, поэтому это нормально, — приводит Sport24 слова Хлусевича. — Ничего страшного в этом нет.

— Был момент, когда сцепились с Глушенковым.

— Был небольшой инцидент, но это останется между нами. Конфликта нет.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-khlusevich-otsenil-perepalku-s-glushenkovym-vo-vremya-matcha-spartak-lokomotiv
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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