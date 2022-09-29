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Кубок России

29 сентября, 21:50

Хусаинов считает, что Малкома следовало удалять за агрессивное поведение

Бывший судья Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод с желтой карточкой игрока «Зенита» Малкома в матче Кубка России против «Спартака».

«Мешков своими некомпетентными действиями заводит игроков. Команды так могут и подраться во втором тайме. Но адекватные руководители клубов этого не допустят. Малком заслужил красную карточку за агрессивное поведение», — сказал Хусаинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Спартак» и «Зенит» встречаются в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча проходит в Москве. После 1-го тайма счет не открыт — 0:0.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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