Игрок «Акрона» Салтыков: «Я пойду обыгрывать в любой лиге»

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал, почему не боялся обыгрывать защитников «Спартака» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

«Почему это должно меня смущать? Это обычные люди — две руки, две ноги. Я нападающий, люблю обыгрывать, это одно из моих сильных качеств. Неважно, во второй, первой, премьер-лиге — я все равно пойду обыгрывать, если будет позволять ситуация», — приводит Metaratings.ru слова Салтыкова.

18-летний футболист забил победный гол в кубковом матче против «Спартака», который прошел 19 апреля.