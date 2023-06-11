Ивич раскритиковал судейство в матче с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал судейство в матче против ЦСКА (1:1, пенальти — 5:6) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Хочу поздравить соперника с трофеем, — начал Ивич. — Хочу поздравить своих игроков, что они боролись до конца в чемпионате и кубке. Сегодняшний матч был очень важным за последние 2-3 месяца, команды выдали все, что могли.

— Считаете ли сегодняшнее судейство объективным?

— С того небольшого монитора я видел, что это не пенальти. Не понимаю, почему ВАР ничего не сделал. Ко мне подходил игрок и говорил, что он не трогал соперника. Я не хочу уменьшать важность победы ЦСКА. Очень тяжело, когда такие вещи происходят в такой игре.

— Почему поставили Агкацева, а не Сафонова на пенальти?

— Агкацев 95 минут провел на поле, он был готов. Те игры, которые он провел, он доказал, что готов лучше Сафонова, — сказал Ивич.

«Краснодар» упустил возможность завоевать первый трофей за всю историю команды. Решающий одиннадцатиметровый в послематчевой серии не забил Олакунле Олусегун.