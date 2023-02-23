Юран об игре Дзюбы: «Такие моменты надо реализовывать»

Известный тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче со «Спартаком» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

— У Дзюбы было два убойных момента.

— Ну... Что поделать — это футбол. Все решает реализация. В первом эпизоде хорошо перевисел соперника, пробил головой в штангу. Использует свой рост и корпус. Но немного не повезло.

— Есть объяснение, как он не попал фактически в пустые ворота?

— По мысли он все делал верно. Подсекал, увидев, что Максименко уже отыгран. Исполнение подвело. Если бы бил правой, думаю, сравнял бы счет. Однако в любом случае такие шансы, конечно, надо использовать.

— В целом, как вам его игра?

— Не скрою, думал, что он сыграет хуже. Все-таки человек полгода не принимал участия в официальных матчах. Но вчера провел на поле все 90 минут. Значит, нет проблем физикой, еще будет добирать. Его козыри остались при нем. Дзюба по-прежнему здорово цепляется за мячи, работает корпусом, скидывает партнерам. Ну и опыт никуда не делся. В общем, смотрелся вполне неплохо.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.