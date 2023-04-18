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Сегодня, 21:43

Кечинов призвал «Спартак» серьезно отнестись к матчу с «Акроном»

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

«Тяжело будет однозначно. «Акрон» прошел в Кубке три раунда, где выбил московские команды — «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Это говорит о том, что команда серьезная. Поэтому, если «Спартак» думает, что справится с «Акроном» вполсилы, то, конечно, это ошибка. К этой игре надо относиться очень серьезно. «Акрон» играет дома, придут болельщики, искусственное поле — это моменты, которые на руку сопернику. Но, если брать состав, если брать саму игру, то «Спартак», конечно, сильнее. Просто нужно настроиться и играть так, как команда играет в РПЛ», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля, начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-spartak-dumaet-chto-spravitsya-s-akronom-vpolsily-to-e-to-oshibka/
Валерий Кечинов
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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