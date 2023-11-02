Классен — об отмененном голе Соболева: «Он не касался мяча»

Защитник «Спартака» Леон Классен прокомментировал отмененный гол Александр Соболева в матче с «Краснодаром» (2:3).

«Сказали, что Соболев сделал два касания. Но он и нам сказал, и после мы посмотрели — он не касался мяча», — сказал Классен журналистам.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.