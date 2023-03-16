Кобелев: «Зенит» при Семаке никогда не выступал хорошо на два фронта»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал вылет «Зенита» из FONBET Кубка России.

«Не могу назвать результат этого матча сенсацией. Все-таки это Кубок. Этап состоит из одной игры. Случиться могло все что угодно. В первом тайме «Зенит» выглядел предпочтительнее. Во втором «Динамо» перехватило инициативу и диктовало условия сопернику. Игра была на два результата. Победить мог кто угодно. Но чуть больше повезло «Динамо». Кубок нужен всем. В первую очередь «Зениту». Все-таки они позиционируют себя как лучший клуб России. Но есть тенденция — «Зенит» при Семаке никогда не выступал хорошо на два фронта. Будь то еврокубки или Кубок», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

Ранее «Зенит» проиграл «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 4:5).