0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь / результаты
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:04

Корниленко: «Пусть Писарский празднует голы, если ему нравится, — лишь бы было побольше поводов праздновать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как относится к тому, что нападающий Владимир Писарский отпраздновал свой первый гол за самарскую команду с дирижерской палочкой.

«Я ничего не советую ему по этому поводу. Могу подсказать в каких-то игровых моментах, дать в неформальном разговоре взгляд со стороны. Пусть празднует, если ему нравится, — лишь бы было побольше поводов праздновать», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Также он оценил шансы Писарского стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Мы пока готовимся к каждой игре, у нас есть свои задачи. Пока мы хотим, чтобы он как можно быстрее окончательно вписался в игровую модель команды. С каждой игрой становится все лучше. Пусть он приносит клубу максимальную пользу своими голами в том числе», — добавил спортивный директор.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года. В первой части текущего сезона он сыграл 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

В дебютном матче за самарский клуб против московского «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка 27-летний форвард провел на поле 77 минут и отметился одним забитым мячом.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-pust-pisarskii-prazdnuet-goly-kak-khochet-lish-by-bylo-bolshe-povodov-prazdnovat-231864/
Владимир Сычевой
Сергей Корниленко
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Бышовец: «Зимой Промес проделал большую работу и набрал хорошую форму»
Быстров о Промесе: «Когда уверенно чувствуешь себя, можешь 2 недели ничего не делать, играть в Counter Strike и быть лучшим»
Быстров: «Не можете оценить состояние газона, сидите в офисе, чай пейте. У «Волги» великолепная поляна»
Быстров — о брошенном в Вендела банане: «Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации»
Быстров считает, что Иванов идеально отсудил в матче «Спартак» — «Локомотив»
Тарасов о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Он сразу активно влился, сто процентов поможет клубу в этом сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров о Промесе: «Когда уверенно чувствуешь себя, можешь 2 недели ничего не делать, играть в Counter Strike и быть лучшим»