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Сегодня, 23:05

«Краснодар» — «Спартак»: доказать офсайд Кордобы невозможно — гол засчитан правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Краснодар» — «Спартак».
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На 90+5-й минуте матча 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Спартак» (1:2) в ходе голевой атаки «быков» их нападающий Джон Кордоба, возможно, оказался в положении «вне игры», которое не зафиксировал ассистент судьи. В итоге было засчитано взятие ворот красно-белых. Оно в итоге осталось в силе.

Видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Усачев не имели возможности вмешаться в действия арбитра Алексея Сухого, даже если считали бы, что часть бутсы Кордобы оказалась за линией офсайда. Доказать это невозможно без офсайдных линий, которые не используются в российском футболе.

Кубок России. Группа D
27 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Спартак
Джон Кордоба
Сергей Иванов (судья)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
5
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