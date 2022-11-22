Кубок России, Путь РПЛ: «Урал» обыграл ЦСКА, «Торпедо» уступило «Сочи» и другие

Матчи группового турнира Кубка России, в котором принимаю участие клубы РПЛ.

22 ноября, вторник

Группа А

Группа D

Турнирные таблицы и расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России можно посмотреть здесь