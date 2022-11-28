Леонид Федун назвал Родригао зачинщиком драки между футболистами «Зенита» и «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал эпизод с потасовкой футболистов в кубковом мачте красно-белых против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И все остальное понеслось, — сказал Федун «РБ Спорт». — Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).