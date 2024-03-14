Литвинов: «Сегодня «Спартак» бился за тренера? Мы бились за всех и за команду»

14 марта, 20:56
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля после матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга» (3:1).
По сумме двух игр (0:1, 3:1) красно-белые вышли в полуфинал турнира.
— Как ты думаешь, от этого матча зависела судьба тренера?
— Не знаю. Мы не обсуждаем это, честно.
— У вас было сегодня ощущение, что сегодня вы бились за тренера?
— Мы бились за всех и за команду.
— Ощущение, что сегодняшний результат как-то повлияет на его судьбу...
— Нет, мы не обсуждаем эти моменты. Понятное дело, что пишут в прессе. Мы не реагируем на эти моменты. Могут тоже многое написать, чтобы обозлить команду или еще что-то. Мы не реагируем на эти статьи, играем в свою игру и бьемся за команду. Мы все в «Спартаке» и бьемся за этот клуб.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаля могут в ближайшее время отправить в отставку. По его информации, руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов.
Софья Грецкая