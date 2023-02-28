«Локомотив» отправил обращение в ЭСК РФС после матча против «Спартака»

Глава пресс-службы «Локомотива» Артем Загуменнов сообщил, что клуб отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4, 2:5 – общий счет).

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака». В частности, на 42 минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и удален с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться жёлтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне. Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля. Жеребьевка FONBET Кубка России запланирована на 2 марта.