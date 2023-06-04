Мартынович: «Хочется, чтобы у «Краснодара» наконец-то был первый трофей»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о выступлении «Краснодара», за который выступал с 2010 по 2022 год.

«Я переживаю за свой бывший клуб. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы у команды наконец-то был первый трофей. Они большие молодцы, что дошли до финала. Уверен, у них все получится. В целом мне нравится, как «Краснодар» сейчас играет. Да, при каждой смене главного тренера есть определенные изменения, все-таки надо подстраиваться под уровень и качество тех игроков, которые есть. Но в целом команда не отходит от своего стиля. И нынешний «Краснодар» — не исключение», — приводит слова Мартыновича «Известия».

«Краснодар» по итогам сезона занял шестое место в РПЛ. 11 июня краснодарцы в финале Кубка России встретятся с ЦСКА.