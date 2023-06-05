Назначены судьи на суперфинал Кубка России. «СЭ» узнал имена арбитров

Как стало известно «СЭ», определился состав бригады арбитров, которая будет работать на суперфинале FONBET Кубка России. Встречу «Краснодар» — ЦСКА доверили судить Владиславу Безбородову. Его помощниками назначены Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Функции резервного выполнит Кирилл Левников, видеоарбитра (ВАР) — Павел Кукуян, ассистента видеоарбитра (АВАР) — Алексей Лунев.

Все судьи опытные, пятеро из шести (за исключением Кукуяна) входят в лист ФИФА. Сомнения может вызвать назначение сочинца, который представляет Краснодарский край. Но Кукуян уже работал на игре между ЦСКА и «Краснодаром». 23 февраля этого года он судил в Москве первую четвертьфинальную встречу этих команд, завершившуюся победой армейцев (3:0).

Решающий матч Кубка России пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00 по московскому времени.