Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Сразу после свистка главного арбитра Владимира Москалева сцепились полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Спартака» Квинси Промес. За несколько секунд до этого они обменялись словами и тычками после фола Барриоса на нападающем красно-белых Шамаре Николсоне, а после окончания игры начали более активно выяснять отношения.

В результате на поле возникла потасовка, которая перетекла в полноценную драку между большей частью футболистов обеих команд — в том числе запасных и тех, кто был заменен.

Защитник «Зенита» Родригао и Николсон, между которыми была стычка еще по ходу игры, обменялись ударами кулаками и ногами. Москалев и другие участники матча пытались их растащить, но сделать это удалось не сразу.

В потасовку активно вмешались запасные красно-белых — форвард Александр Соболев и вратарь Александр Селихов, которые били оппонентов руками и ногами, а со стороны питерцев — Малком, который через толпу атаковал Промеса.

Драка в матче «Зенит» — «Спартак».

Драка в матче «Зенит» — «Спартак».

Драка в матче «Зенит» — «Спартак». Фото «СЭ»

После завершения игры со счетом 0:0 команды ждала серия пенальти. Матч был временно остановлен для разбора инцидента, установления и наказания виновных.

В итоге главный судья Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).