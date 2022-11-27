Сегодня, 18:03
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.
Сразу после свистка главного арбитра Владимира Москалева сцепились полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос и форвард «Спартака» Квинси Промес. За несколько секунд до этого они обменялись словами и тычками после фола Барриоса на нападающем красно-белых Шамаре Николсоне, а после окончания игры начали более активно выяснять отношения.
В результате на поле возникла потасовка, которая перетекла в полноценную драку между большей частью футболистов обеих команд — в том числе запасных и тех, кто был заменен.
Защитник «Зенита» Родригао и Николсон, между которыми была стычка еще по ходу игры, обменялись ударами кулаками и ногами. Москалев и другие участники матча пытались их растащить, но сделать это удалось не сразу.
В потасовку активно вмешались запасные красно-белых — форвард Александр Соболев и вратарь Александр Селихов, которые били оппонентов руками и ногами, а со стороны питерцев — Малком, который через толпу атаковал Промеса.
После завершения игры со счетом 0:0 команды ждала серия пенальти. Матч был временно остановлен для разбора инцидента, установления и наказания виновных.
В итоге главный судья Владимир Москалев принял решение удалить шестерых футболистов: Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования