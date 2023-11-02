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Кубок России

Сегодня, 10:45

Мележиков — о «Спартаке»: «Из группы Кубка вышли уверенно, но важнее стабильность в чемпионате!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

«Матч решающего значения не имел, но в целом был интересным! Соболев и Селихов, на мой взгляд, были сегодня лучшими! Но все-таки складывается впечатление, что команда какая-то несобранная. Из группы Кубка вышли все-таки уверенно — это хорошо! Но сейчас, на мой взгляд, важнее стабильность в чемпионате! При нынешней нестабильности игры и результатов команды, все более очевидной потере внутрикомандной «химии» важнее, на мой взгляд, все-таки уверенность в чемпионате России! Провалы в нем повлекут за собой неуверенность и отсутствие результата во всем и, возможно, у всех!» — сказал Мележиков «СЭ».

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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