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Сегодня, 01:17

Гендиректор «Пари НН» — о поражении от «Динамо»: «Пусть радуются. Тому, что их загоняла и доминировала на поле молодая команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Победный гол московская команда забила на 4-й добавленной минуте.

«Пусть радуются. Тому, что их загоняла и доминировала на поле молодая команда «Пари НН». Она не просто создавала моменты, а навязывала свой стиль. Пусть радуются тому, что множество эпизодов криво и косо оценивались бестолково. Таких слов как «я поторопился» от судьи слышать нелепо.

Мы сыграли очень достойно. Молодые и взрывные бойчуганы из Нижнего Новгорода доказали прежде всего себе, что они — единая команда.

Кто-то скажет, что игра для нас ничего не значила, все равно кубок в этом году не наш. Не соглашусь. Игра очень многое дала для того, чтобы ребята поверили еще больше в свои силы.
Дорогие болельщики, кто нашел время приехать сегодня в Москву и те, кто сидел у телевизора, знайте, парни бьются ради вас. Они хотят доказать этому миру, что в Нижнем Новгороде есть все для жизни и развития!» - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

 
Игроки &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. Безумная развязка в Петровском парке. «Динамо» ворвалось в Путь РПЛ на третьей добавленной минуте
Источник: https://t.me/DavMelik/1926
Футбол
ФК Нижний Новгород
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