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Судейство

Сегодня, 12:19

Мешков назначен главным арбитром на матч «Спартак» — «Динамо» в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виталий Мешков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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РФС опубликовал судейские назначения на матчи 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» рассудит Виталий Мешков.

29 августа (вторник)

«Рубин» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Олег Соколов.

«Факел» — «Оренбург»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Артур Фёдоров, ассистенты судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гончар.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.

30 августа (среда)

«Сочи» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Николай Богач; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артём Любимов; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

«Балтика» — «Зенит»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Вера Опейкина; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Эдуард Малый.

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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