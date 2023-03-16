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Сегодня, 16:47

Непомнящий: «К сожалению, роль иностранцев в «Зените» слишком велика»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о том, что «Зенит» вылетел из FONBET Кубка России.

«Кубковые матчи всегда полны неожиданностей. К «Зениту» это относится в той же мере, что и к другим командам. Мы видим, что нехватка одного-двух иностранцев влияет на команду. С другой стороны — пенальти. Здесь проиграть может каждый. Так что я не удивился этому. А «Динамо» зарекомендовало себя как кубковая команда. В прошлом розыгрыше они дошли до финала. Может, в этот раз им повезет больше. Не думаю, что частые вылеты «Зенита» из розыгрыша Кубка — тенденция. В Кубке не бывает тенденций. Я не связываю это с работой Семака. Выиграть чемпионат — это долгосрочный проект. А когда дело касается одного матча — все совсем иначе. «Зенит» пропустил на первых секундах и не смог победить. К сожалению, роль иностранцев в команде слишком велика», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Ранее «Зенит» проиграл «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 4:5).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-rol-inostrantsev-v-zenite-slishkom-velika-k-sozhaleniyu/
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