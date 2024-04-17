«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы на матч Кубка России

«Оренбург» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов FONBET Кубка России.

«Оренбург»: Ходанович, Малых, Сиваков, Прохин, Сидоров, Горбани, Башич, Марин, Воробьев, Гюрлюк, Куэро.

Запасные: Кеняйкин, Полуяхтов, Хотулев, Гогличидзе, Оганесян, Михайлов, Гойкович, Томпсон, Флорентин, Вера, Муро, Титков.

«Динамо»: Шунин, Даса, Маричаль, Фернандес, Паршивлюк, Кутицкий, Фомин, Гладышев, Смолов, Макаров, Грулев.

Запасные: Лещук, Бальбуэна, Майстрович, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Гагнидзе, Тюкавин, Бессмертный, Бителло.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.