Педриньо стал автором первого покера в Кубке России с 2004 года

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) стал шестым игроком в истории Кубка России, которому удалось забить больше трех мячей в одной игре. Ранее покеры оформляли Роман Орещук, Рустам Фахрутдинов, Константин Парамонов и Сергей Полстянов, а Александр Кержаков отметился пента-триком. Покеры и пента-трик в матчах Кубка России Дата Стадия Игрок Команда Матч Голы 18.04.1993 1/128 финала Роман Орещук ЦСКА-дубль Космос-Квест (д) — 8:1 30' (1:0), 35' (2:0), 43' (3:0), 46' (4:0) 02.08.1993 1/8 финала Рустам Фахрутдинов КАМАЗ Металлург Кр (д) — 6:0 28' (2:0), 40' (3:0), 71' (5:0), 82' (6:0) 21.04.1996 1/256 финала Константин Парамонов Амкар Динамо Прм (г) — 6:0 61' (2:0), 67' (3:0), 86' (5:0), 89' (6:0) 06.07.1998 1/64 финала Сергей Полстянов Металлург Лп Динамо Бр (д) — 8:1 51' (5:0), 55' (6:0), 59' (7:0), 82' (8:0) 07.08.2004 1/16 финала Александр Кержаков Зенит Иртыш (д) — 7:1 4' (2:0), 35' (3:1), 40' (4:1), 51' (6:1), 84' (7:1) 28.09.2022 Гр.турнир Педро Габриэл Локомотив Химки (г) — 5:0 20' (1:0), 36' (2:0), 50' (3:0), 61' (5:0)