Педриньо стал автором первого покера в Кубке России с 2004 года

28 сентября, 19:56
Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) стал шестым игроком в истории Кубка России, которому удалось забить больше трех мячей в одной игре.
Ранее покеры оформляли Роман Орещук, Рустам Фахрутдинов, Константин Парамонов и Сергей Полстянов, а Александр Кержаков отметился пента-триком.
Покеры и пента-трик в матчах Кубка России
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
18.04.1993
|
1/128 финала
|
Роман Орещук
|
ЦСКА-дубль
|
Космос-Квест (д) — 8:1
|
30' (1:0), 35' (2:0), 43' (3:0), 46' (4:0)
|
02.08.1993
|
1/8 финала
|
Рустам Фахрутдинов
|
КАМАЗ
|
Металлург Кр (д) — 6:0
|
28' (2:0), 40' (3:0), 71' (5:0), 82' (6:0)
|
21.04.1996
|
1/256 финала
|
Константин Парамонов
|
Амкар
|
Динамо Прм (г) — 6:0
|
61' (2:0), 67' (3:0), 86' (5:0), 89' (6:0)
|
06.07.1998
|
1/64 финала
|
Сергей Полстянов
|
Металлург Лп
|
Динамо Бр (д) — 8:1
|
51' (5:0), 55' (6:0), 59' (7:0), 82' (8:0)
|
07.08.2004
|
1/16 финала
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
Иртыш (д) — 7:1
|
4' (2:0), 35' (3:1), 40' (4:1), 51' (6:1), 84' (7:1)
|
28.09.2022
|
Гр.турнир
|
Педро Габриэл
|
Локомотив
|
Химки (г) — 5:0
|
20' (1:0), 36' (2:0), 50' (3:0), 61' (5:0)