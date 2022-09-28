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Кубок России

28 сентября, 19:56

Педриньо стал автором первого покера в Кубке России с 2004 года

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Педриньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) стал шестым игроком в истории Кубка России, которому удалось забить больше трех мячей в одной игре.

Ранее покеры оформляли Роман Орещук, Рустам Фахрутдинов, Константин Парамонов и Сергей Полстянов, а Александр Кержаков отметился пента-триком.

Покеры и пента-трик в матчах Кубка России

Дата

Стадия

Игрок

Команда

Матч

Голы

18.04.1993

1/128 финала

Роман Орещук

ЦСКА-дубль

Космос-Квест (д) — 8:1

30' (1:0), 35' (2:0), 43' (3:0), 46' (4:0)

02.08.1993

1/8 финала

Рустам Фахрутдинов

КАМАЗ

Металлург Кр (д) — 6:0

28' (2:0), 40' (3:0), 71' (5:0), 82' (6:0)

21.04.1996

1/256 финала

Константин Парамонов

Амкар

Динамо Прм (г) — 6:0

61' (2:0), 67' (3:0), 86' (5:0), 89' (6:0)

06.07.1998

1/64 финала

Сергей Полстянов

Металлург Лп

Динамо Бр (д) — 8:1

51' (5:0), 55' (6:0), 59' (7:0), 82' (8:0)

07.08.2004

1/16 финала

Александр Кержаков

Зенит

Иртыш (д) — 7:1

4' (2:0), 35' (3:1), 40' (4:1), 51' (6:1), 84' (7:1)

28.09.2022

Гр.турнир

Педро Габриэл

Локомотив

Химки (г) — 5:0

20' (1:0), 36' (2:0), 50' (3:0), 61' (5:0)

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
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