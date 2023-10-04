Чавес — про 1:4 со «Спартаком»: «Личка был зол, но я ничего не понял — тренер говорил на русском»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» рассказал о дебюте в матче группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (1:4).

— Ты дебютировал в России в кубковом матче со «Спартаком». С какими мыслями смотрел со скамейки первый тайм, в котором «Динамо» пропустило четыре?

— Думал только о том, чтобы выйти на поле и помочь команде. В той игре мы совершили довольно простые ошибки. «Спартак» поверил в себя и воспользовался ими.

— Говорят, после игры Личка устроил разнос в раздевалке.

— Конечно, мистер был очень зол! Но, честно говоря, я ничего не понял — тренер говорил на русском, а перед этим попросил покинуть раздевалку весь персонал, включая переводчика. Эмоции-то я понял, но вот слова...

27 августа 27-летний мексиканец подписал контракт с бело-голубыми на четыре года с возможностью продления еще на сезон.