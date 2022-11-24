Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

— В «Спартаке» много бывших футболистов «Крыльев», и наоборот. Для вас этот матч является особенным?

— Интереснее играть со знакомыми ребятами. Мы все хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. В этой игре больше азарта. Есть и свои приколы, понятное дело. Какие? В основном на почве того, кто кого обыграет, — цитирует Ежова Sport24.

«Крылья Советов» сначала отыгрались на 73-й минуте встречи, а спустя одну минуту забили победный гол.