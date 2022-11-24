Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

24 ноября, 15:56

Ежов — о кубковом матче против «Спартака»: «В игре со знакомыми больше азарта»

Ежов поделился мнением о матче Кубка России против «Спартака»
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о матче Кубка России против «Спартака» (2:1).

— В «Спартаке» много бывших футболистов «Крыльев», и наоборот. Для вас этот матч является особенным?

— Интереснее играть со знакомыми ребятами. Мы все хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга. В этой игре больше азарта. Есть и свои приколы, понятное дело. Какие? В основном на почве того, кто кого обыграет, — цитирует Ежова Sport24.

«Крылья Советов» сначала отыгрались на 73-й минуте встречи, а спустя одну минуту забили победный гол.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-24-yezhov-interesneye-igrat-so-znakomymi-rebyatami-bolshe-azarta-yest-i-svoi-prikoly
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Роман Ежов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Швейцария победила Камерун в матче чемпионата мира в Катаре
Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Камоцци считает, что для «Зенита» матч против «Спартака» будет решающим в Кубке России
Кубок России, 5-й тур: четыре пенальти не назначены, не удалены два игрока
Полузащитник «Крыльев» Ежов: «Мы хотим выйти из группы Кубка России с первого места»
Камерунский форвард Бассогог: «Хотел перейти в «Локомотив», но агент решил по-другому. Готов поехать в Россию, когда придет момент»
Песьяков — о травме: «Восстановление идет с опережением»
Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Петржела не дает шансов «Спартаку» в кубковом матче против «Зенита»

Кутепов — о серии пенальти против «Сочи»: «Видимо, защитники лучше всех бьют»