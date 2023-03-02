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Сегодня, 15:08

Глушаков — о жеребьевке FONBET Кубка России: «Сложный соперник, но нет ничего невозможного»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков оценил жеребьевку 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Команда во втором раунде 1/4 финала сыграет дома с «Ростовом».

«Узнал, что попали в Кубке на «Ростов». Самое важное, что сыграем дома. Уверен, что болельщики тоже очень довольны, придут поддержать нас и помогут пройти дальше. Сложный соперник, но нет ничего невозможного. Будет интересный матч. Ведь нам еще играть и в чемпионате, на их поле в Ростове. С нетерпением жду возвращение в родной Ростов и кубковую игру в Нижнем!» — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Команды сыграют друг против друга один матч. Игры 1/4 финала Пути регионов запланированы на 14-16 марта.

Источник: https://t.me/glushak8/191
Денис Глушаков
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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