Сутормин о драке «Зенита» и «Спартака»: «Такого в дальнейшем не должно быть. Надо держать себя в руках»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о драке своих одноклубников с игроками «Спартака» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против красно-белых (0:0, 4:2 — по пенальти).

— Как вы видели инцидент со «Спартаком», кто начал драку?

— Я видел издалека. Все было на дальней бровке. Думаю, в том, что произошло, виноваты обе стороны, обе стороны и понесли наказание в виде дисквалифицированных футболистов. Все по делу.

— Понимаете, почему не наказали Промеса?

— Не знаю. Видимо, в КДК не посчитали, что он активно участвовал. Не наказали и не наказали. Об этом уже нет смысла говорить.

— Шесть матчей дисквалификации — не много?

— Есть регламент, какие вопросы? Мы его соблюдаем.

— Были шокированы тем, что произошло?

— Не то что шокирован. Просто хороший эмоциональный матч. Чуть эмоции перехлынули. Получилось то, что произошло. Такого в дальнейшем происходить не должно. Надо себя держать в руках.

— «Спартак» становится все более принципиальным соперником для «Зенита»?

— Мне кажется, он давно уже принципиальный. И «Зенит» для «Спартака» принципиальный соперник.

— «Спартак» для вас — самый принципиальный соперник в лиге?

— Тяжело сказать. Просто со «Спартаком» хорошие матчи. И болельщики ходят. Хорошие эмоциональные игры. И с «Краснодаром» эмоциональные матчи получаются. Не сказал бы, что «Спартак» — самый принципиальный, но один из, да.

По итогам инцидента КДК РФС дисквалифицировал Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао (все трое — «Зенит»), Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона (все трое — «Спартак») на 6 матчей Кубка России.