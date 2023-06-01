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Кубок России

Сегодня, 16:20

Бабаев: «В этом сезоне сумма призового фонда Кубка России дошла до 2 миллиардов рублей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» призовой фонд FONBET Кубка России в этом сезоне.

«Розыгрыш прошлого Кубка России принес 152 миллиона рублей на все клубы. В этом сезоне, учитывая новый формат Кубка России, сумма призового фонда дошла до 2 миллиардов рублей. Видим, что интерес болельщика так же вырос. Отчасти удалось компенсировать отсутствие европейских турниров. Но лишь отчасти», — сказал «СЭ» Бабаев.

В Суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве в «Лужниках». Начало — в 17.00 мск.

Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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