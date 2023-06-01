Бабаев: «В этом сезоне сумма призового фонда Кубка России дошла до 2 миллиардов рублей»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал корреспонденту «СЭ» призовой фонд FONBET Кубка России в этом сезоне.

«Розыгрыш прошлого Кубка России принес 152 миллиона рублей на все клубы. В этом сезоне, учитывая новый формат Кубка России, сумма призового фонда дошла до 2 миллиардов рублей. Видим, что интерес болельщика так же вырос. Отчасти удалось компенсировать отсутствие европейских турниров. Но лишь отчасти», — сказал «СЭ» Бабаев.

В Суперфинале Кубка России встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве в «Лужниках». Начало — в 17.00 мск.