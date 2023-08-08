«Рубин» — «Локомотив»: судьи ошибочно отменили гол Глушенкова

На 80-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин» — «Локомотив» (0:1) ошибся первый ассистент Алексей Ширяев, который зафиксировал положение «вне игры» у Максима Глушенкова, когда тот удвоил счет.

В момент паса партнера Глушенков, скорее всего, находился на одной линии с защитником «Рубина». В таких неявных офсайдных ситуациях помощникам рекомендуется принимать решения в пользу атаки. Ширяев эту рекомендацию не выполнил.

Видеоассистенты при таких обстоятельствах не могли вмешаться. Без офсайдных линий, которые не используются в российском футболе, невозможно доказать ошибку помощника судьи.

Потому арбитру Владимиру Москалеву пришлось отменить взятие ворот.