«Сатурн» Олега Кононова обыграл «Сахалинец» в FONBET Кубке России

Сегодня, 18:26
«Сатурн» в гостях одержал победу над «Сахалинцем» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.
На 48-й минуте подмосковный клуб вывел вперед Илья Предеус, а на 68-й минуте преимущество удвоил Тимур Мелекесцев, реализовавший пенальти.
В 1/8 финала «Сатурн» сыграет с победителем пары «Химик-Август» — «Зенит» Пенза.
С июля этого года «Сатурн» возглавляет экс-тренер «Спартака» Олег Кононов.
В параллельном матче «Челябинск» на своем поле обыграл омский «Иртыш» — 1:0. Единственный гол забил защитник хозяев Данила Козлов.
В концовке встречи гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Максим Полковниклов.
В следующей стадии турнира «Челябинск» сыграет с «Амкаром».