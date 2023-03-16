Щипилов: «Думаю, «Урал» должен был побеждать «Спартак». Максименко дважды вытащил «мертвые мячи»

Экс-игрок «Дружбы» Влад Щипилов прокомментировал ничью в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» (1:1).

«Не скажу ничего нового. Просто «Урал» — очень организованная команда. Там играют опытные футболисты, которые знают, что и как надо делать. Еще у них хороший и опытный тренер. Квалификация Ганчаренко давно всем известна. Виктор Михайлович все и всем доказал. Я думаю, «Урал» должен был даже побеждать. Максименко дважды выручил и вытащил «мертвые мячи». Но в концовке уже «Спартак» играл лучше и упустил тоже хороший момент, когда Квинси Промес не забил», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щипилова.

Ответная игра между командами пройдет 5 апреля. Начало — 19.00 по московскому времени.