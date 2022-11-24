Семак о матче со «Спартаком»: «Главное — победа, мы сделаем все возможное для нее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России.

— Насколько принципиален для вас матч со «Спартаком»? И насколько важно выйти из группы с первого места, для чего необходимо побеждать разгромно?

— Любой матч принципиален. Для нас важно победить. Даже на товарищеский матч с «Црвеной Звездой» пришло 20 тысяч зрителей, и на «Спартак» мы ждем полный стадион. Мы хотим добиться хорошего результата. Главное — победа, мы сделаем все возможное для нее. Получится ли выиграть с крупным счетом, покажет игра. Мы продолжим выступление в Кубке России, но ставим максимальные задачи и попытаемся подняться как можно выше.

— Объясняли ли вы игрокам расклады в группе?

— Расклад один: нужна победа. Игроки это понимают. По регламенту донесем ситуацию. Еще перед выездом в Воронеж было понятно, что нужно побеждать. Будет непросто, но важно отдать все силы игре.

Матч группового турнира Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.