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Кубок России

24 ноября, 11:18

Семак о матче со «Спартаком»: «Главное — победа, мы сделаем все возможное для нее»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России.

— Насколько принципиален для вас матч со «Спартаком»? И насколько важно выйти из группы с первого места, для чего необходимо побеждать разгромно?

— Любой матч принципиален. Для нас важно победить. Даже на товарищеский матч с «Црвеной Звездой» пришло 20 тысяч зрителей, и на «Спартак» мы ждем полный стадион. Мы хотим добиться хорошего результата. Главное — победа, мы сделаем все возможное для нее. Получится ли выиграть с крупным счетом, покажет игра. Мы продолжим выступление в Кубке России, но ставим максимальные задачи и попытаемся подняться как можно выше.

— Объясняли ли вы игрокам расклады в группе?

— Расклад один: нужна победа. Игроки это понимают. По регламенту донесем ситуацию. Еще перед выездом в Воронеж было понятно, что нужно побеждать. Будет непросто, но важно отдать все силы игре.

Матч группового турнира Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск.

Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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87
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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