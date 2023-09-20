Семак прокомментировал победу над «Ахматом» в FONBET Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Ахматом» (3:3, пенальти 4:2) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая, интересная игра для болельщиков: много забитых мячей, послематчевая серия пенальти. С точки зрения смотрибельности, думаю, настоящий кубковый матч. К сожалению, в основное время не смогли победить, но рад, что увозим победу. Будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице группы C с 8 очками в 4 матчах, «Ахмат» занимает третью строчку с 4 очками.

В следующем туре FONBET Кубка России «Зенит» примет на своем поле «Балтику» (3 октября), а «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» в гостях (4 октября).