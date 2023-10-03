Семак высказался о дебюте Адамова за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют голкипера Дениса Адамова.

— Родригао вернулся в основной состав. Его возвращение означает, что вы можете переключиться обратно с тройки центральных защитников на двойку или это несвязанные вещи?

— Конечно, мы можем, учитывая то количество повреждений, которое было... Еще месяц назад у нас четыре центральных защитника были травмированы. Конечно, он набирает форму. Мы будем смотреть как Марио, как Слава Караваев. Посмотрим на наличие тех или иных игроков и будем отталкиваться при выборе схемы и того, как будем играть. Естественно, будем анализировать соперника и если нужны будут какие-то изменения, будем их вносить

— Официально дебютировал Денис Адамов...

— У нас в чемпионате играл Миша, получил травму. Сыграл Саша. У нас есть Адамов, которому мы хотели дать игровою практику. Сегодня такая возможность предоставилась, такая же ситуация и на других позициях. Мы по возможности даем играть тем, кто меньше играет в чемпионате.

— В перерыве вы сделали тройную замену. Можете рассказать, она запланирована? Или вы недовольны были Ренаном, Коваленко и Изидором?

— Думаю, конечно, и Саше, и Изидору не всегда понятно как играть в той или иной ситуации, а игроки, которые у нас дольше времени играют, они больше требования понимают. Что касается Алипа и Ренана, чтобы выпустить игрока, нужен был еще один русский. Потому что у нас в стартовом составе вышли три россиянина — Ваня Сергеев, Саша Коваленко и Денис Адамов. Чтобы поменять Коваленко, нужно было выпустить русского игрока. Дали возможность и Алипу 45 минут сыграть, и Ренану, чтобы все были в тонусе. По поводу Кассьерры, конечно, запланировано, потому что он пропустил из-за микроповреждения. Ему нужно набирать форму и возвращаться в тот ритм, который у него был. По поводу Коваленко и Барриоса —и Барриос нужен, он уже соскучился по Кубку, очень долго не играл. И мы, тем самым, дали ему хорошую возможность быть в тонусе.

— Вы сказали, что замена Ренана была связана с лимитом. Но может быть вы видели, выступил его агент, который сказал, что Ренан — не игрок скамейки, что он должен играть. Как-то вы отреагировали на это и что думаете по поводу этих слов? Какие шансы у Ренана вернуться в основной состав полноценно?

— Думаю, у Роберта такие же шансы, как и у других игроков вернуться. Для того, чтобы играть в стартовом составе, нужно заслужить и быть лучше. Есть определенная конкуренция. А по поводу слов — зачем что-то комментировать? Я смотрю на то, как ребята выглядят. Ренан очень молодой игрок, естественно ему нужно прибавлять. К сожалению, иногда он достаточно часто ошибается, что свойственно молодежи, и нужно потихоньку его выводить тот уровень, когда он пришел. Эмоционально он был на подъеме. А что касается именно оборонительных действий, он не всегда надежно играет, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (11 очков) вышел на первое место в группе C, обойдя «Балтику» (9 очков). В заключительном туре сине-бело-голубые 31 октября дома сыграют с «Крыльями Советов».