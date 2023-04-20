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Кубок России

Сегодня, 15:35

Семин о вылете «Спартака» из Кубка России: «Калешин вчистую переиграл Абаскаля»

Микеле Антонов
Корреспондент
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» поражение «Спартака» от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«В Кубке всегда есть определенные неожиданности. Тем он и хорош. Нужно обязательно отметить амбиции «Акрона» в частности потрясающую подготовку тренера Калешина. У нас есть еще один специалист, который может работать в любой команде, причем русский. Абаскаль обладает такими игроками, таким мощным составом. Калешин его переиграл вчистую. Вот вам и сюрприз», — сказал Семин «СЭ».

«Акрон» прошел в первую стадию финала Пути регионов FONBET Кубка России, в которой встретится с «Краснодаром». Матч состоится 3 мая.

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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