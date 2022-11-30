Сенников отреагировал на неудаление Промеса после массовой драки «Спартака» с «Зенитом»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на решение ЭСК РФС подтвердить ошибку арбитра Владимира Москалева по неудалению полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после массовой драки с «Зенитом» в матче Кубка России.

— Как судья мог допустить ошибку по неудалению Промеса?

— Есть видео, в последствии можно разобрать, кто наносил удары. Их и надо удалять. Мне кажется, что там больше игроков участвовало. Есть запись на КДК, посмотрите и решите. Если кого-то еще не удалили, то просто дисквалифицируйте и все. Или наоборот по ошибке удалили.

Я не знаю, бил ли кого-то Промес. Если он хоть кого-то ударил, то все — пять игр, — цитирует Сенникова «Спорт День за Днем».